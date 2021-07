Immunisation et médicaments: les leçons d’un coronavirus de 20 000 ans

C’est ce qu’Enard avait annoncé avoir découvert en 2018 dans la partie du génome que les Néandertaliens nous avaient transmise.

Ou encore, des allers et retours entre le système immunitaire de l’humain qui développe de nouvelles défenses et le virus qui développe de nouvelles armes pourraient laisser une empreinte.

Si ces combats se sont étalés sur des générations, on devrait voir la version du gène offrant une résistance devenir de plus en plus répandue dans la population.

Une épidémie de coronavirus en Asie il y a 20 000 ans

Or, dans une recherche parue le 24 juin dans la revue Current Biology, c’est cela que décrivent le biologiste australien Yassine Souilmi et ses collègues (dont David Enard).

Ils ont fouillé dans l’ADN de 2500 personnes appartenant à 26 populations à travers le monde, des séquences génétiques que l’on sait être liées à la résistance aux coronavirus.