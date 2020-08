Imagination exquise et originalité étonnante

Je n’ai sans doute pas remarqué toutes les références à des auteurs d’ici et d’ailleurs, mais j’y ai reconnu Jacques Poulin, Marguerite Duras et Jack Kerouac.

Ponctuation

Dans une de ses fictions, l’amant embrasse son partenaire sur le coin des lèvres. «Le baiser décale de jour en jour, il finira sur la joue, et ma bouche en mourra.» Le partenaire va retrouver son amoureux «imprévisible et bohème, plus jeune, plus maigre, plus romanesque […] plus chaud, plus quotidien, plus patient.»

Je ne suis pas si c’est par paresse intellectuelle ou parce que je suis vieux-jeu, toujours est-il que je ne suis pas friand de textes sans ponctuation, surtout à la Marie-Claire Blais.

Éric LeBlanc y a recours à trois reprises. Voici un exemple où la lecture est plutôt facile: «j’travaille pour marcher l’dos droit pour porter mes lunettes plus transparentes que celles des autres pour marquer l’imperfection calculée d’ma taille d’mon sexe d’mes idées d’mon regard qui s’attarde»

Hyper-contemporain

Dans ces quatorze fictions, l’auteur se loge définitivement à l’enseigne de l’hyper-contemporain, abordant de front des thèmes tels que la déconstruction du genre, le fossé générationnel, l’éclatement de la cellule amoureuse et la sexualité des jeunes.