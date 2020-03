Il y a un temps pour chaque chose…

3. À part la grippe saisonnière, qui refait surface chaque année, les autres virus ont fini plus ou moins par disparaître. Grâce à de nombreux sacrifices, la vie a repris son cours après chaque crise.

4. Si l’on suit l’évolution de la CoViD-19, on remarque que les cas d’infection continuent de grimper malgré les mesures draconiennes mises en place par les gouvernements.

Cela soulève un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que tout le monde suit les recommandations émises par les autorités? Grâce aux médias sociaux, on sait que, même si la plupart des personnes suivent la consigne, d’autres ne le font pas. Est-ce par ignorance? Insouciance? Aurions-nous oublié comment vivre en société? Ironie du sort, l’esprit communautaire et la solidarité nous obligent actuellement à un isolement provisoire.

Un effort collectif

En regardant tous les efforts déployés par nos médecins, nos infirmiers et autre personnel soignant, les pilotes, les agents de bord, les douaniers, les chauffeurs d’autobus et de taxis, les camionneurs, les caissiers et les commis des supermarchés et des pharmacies, les facteurs, tous les journalistes, les policiers et les pompiers pour ne nommer que ceux-là, on se doit de saluer tout ce qu’ils font pour venir à bout de la pandémie. Nous ne pouvons qu’admirer leur courage et leur dévouement.

Mais c’est aussi à chacun et à chacune d’entre nous de faire notre part en: