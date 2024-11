Il est revenu le temps de Notre-Dame de Paris

Au XIIe siècle, à l’instigation de l’évêque de Paris, Maurice de Sully, la basilique Saint-Étienne est détruite afin d’entreprendre, sous le règne de Louis VII, l’ambitieux projet de construction de Notre-Dame, motivé en partie par la forte augmentation de la population de la ville.

La construction se fait en plusieurs étapes pendant deux grandes périodes échelonnées sur près de 200 ans. L’évêque Sully mourra bien avant la fin des travaux, en 1345.

C’est à cette époque qu’apparait l’art gothique, qui succède à l’art roman et précède la Renaissance. La cathédrale Notre-Dame de Paris sera l’une des premières manifestations grandioses de ce style nouveau.

Plusieurs événements importants s’y dérouleront: dépôt de la (présumée) Sainte Couronne (celle d’épine qui aurait ceint la tête de Jésus au moment de sa crucifixion); procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc; mariage de Marie Stuart d’Écosse – future victime d’Elizabeth 1re – et de François II; et mariage d’Henri de Navarre – futur Henri IV – et de Marguerite de Valois (la reine Margot).

Malmenée par la Révolution

Tombée en désuétude, la cathédrale subit plusieurs modifications et rénovations à partir du règne de Louis XIII jusqu’à celui de Louis XVI (mais surtout sous Louis XIV).