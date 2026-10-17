IA : les mathématiciens déjà débordés

722 articles d’un seul coup qui, grâce à l’IA, auraient confirmé ou infirmé 722 problèmes mathématiques. Les mathématiciens sont-ils au 7e ciel? Ils sont au contraire très partagés: s’agit-il de l’aube d’une révolution dans leur discipline ou de l’équivalent mathématique de la «bouillie» ou «slop» générée par l’IA?

Le physicien Peter Woit, du département de mathématiques de l’Université Columbia, a même utilisé l’expression «slopocalypse» — en référence à la capacité de l’IA de générer des tonnes de textes inutiles, ou AI slop en anglais.

Et ce, précise-t-il, même si ces 722 démonstrations devaient s’avérer vraies. Parce qu’il faudra tout de même que de nombreux experts passent des mois à tout vérifier.

Les 722 articles ont été déposés le 6 octobre par la firme OpenAI sur la plateforme GitHub. Un article ainsi «prépublié» est par définition un article qui n’a encore été révisé par aucun expert du domaine. Mais c’est la première fois qu’on doit à l’IA un tel déluge.

Les maths envahis

Certes, historiquement (le plus ancien serveur de prépublication, ArXiv, est né en 1991), beaucoup d’articles prépubliés ont été d’une nature anodine, n’appelant pas nécessairement à ce que d’autres chercheurs se mobilisent pour les réviser.