L’humour, terrain de jeu et d’affirmation pour les jeunes francophones

LOL mort de rire, humour
Le Concours LOL Mort de rire!, qui s'adresse aux humoristes en herbes, est né dans l'Est ontarien.
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Publié 05/10/2026 par Camille Langlade

Pour les jeunes francophones en situation minoritaire, l’humour représente bien plus qu’un divertissement: c’est un espace où ils peuvent prendre la parole et s’affirmer, en français.

«Les jeunes sont tellement fiers de s’amuser en français, puis de juste sentir qu’ils ont le droit d’avoir leur francophonie à eux», témoigne Micheline Marchildon. L’humoriste et comédienne franco-manitobaine a déjà animé plusieurs formations en humour avec des jeunes de sa province.

«C’est vraiment une façon positive de créer un attachement à la langue.» Selon elle, l’humour permet de créer un «espace sécuritaire», où chacun et chacune peut s’exprimer à sa façon, sans être réprimandé.

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Micheline Marchildon. Photo: Marcel Druwé

Un peu partout au pays, différentes initiatives permettent aux jeunes francophones en situation minoritaire de se frotter à l’art de l’humour, que ce soit sur scène, à l’école ou dans des camps dédiés.

«Ils quittent avec des ailes»

Micheline Marchildon évoque le Camp Foud’Rire, au Manitoba, où chaque année, des jeunes apprennent pendant quatre jours à faire du standup et présenter un numéro.

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«C’est vraiment comme un baptême de feu. Ils arrivent là avec la queue entre les jambes, puis ils quittent avec des ailes», se réjouit l’artiste. S’en suit une tournée à travers la province.

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Le Concours LOL-Mort de rire! s’adresse aux jeunes francophones de 12 à 18 ans. Photo: ACFO SDG

En Ontario, le Concours LOL-Mort de rire!, lancé par l’Association canadienne-française de l’Ontario, Stormont, Dundas et Glengarry (ACFO SDG), fait monter des jeunes sur scène depuis 2014.

Son objectif: «Non seulement leur donner la chance de s’exprimer en français, mais aussi de découvrir le gout de parler en français par le biais de l’humour», explique le directeur du développement jeunesse à l’ACFO SDG, Justin Chénier.

L’initiative comporte plusieurs volets, avec tout d’abord une compétition pancanadienne où des jeunes âgés de 12 et 18 ans présentent des numéros d’humour à travers l’Ontario.

De la scène à la salle de classe

Depuis 2018, LOL-Mort de rire! offre aux enseignants des formations scolaires clé en main sur l’humour pour les élèves de 10 à 18 ans, «beaucoup plus basé sur l’humour en général» que sur la simple écriture de numéro de standup, détaille Justin Chénier.

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Justin Chénier.

Elles s’adressent à n’importe quel enseignant «intéressé de faire découvrir l’humour pour leurs jeunes»: «Ça se mélange bien avec les cours de français, on peut explorer le module de la blague, les figures de style ou les cours d’art dramatique.»

«Ça a été un énorme succès. Les jeunes accrochaient, les enseignants accrochaient, puis il y avait un bel amalgame avec le curriculum», se félicite le responsable. D’anciens participants du concours font désormais partie de la relève et donnent eux-mêmes ces formations à la nouvelle génération.

En marge de LOL-Mort de rire!, l’ACFO SDG organise aussi un forum à Cornwall une fois par an, avec une semaine de formation intensive en humour se clôturant par un spectacle.

«On a fait des tournées à l’extérieur de l’Ontario, que ce soit au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse», ajoute Justin Chénier.

Les membres du collectif franco-ontarien Improtéine proposent eux aussi des ateliers d’improvisation dans les écoles à travers le pays.

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Pas juste faire rire

L’objectif n’est pas forcément de former des humoristes professionnels, mais aussi des jeunes qui osent prendre la parole en français, remarque Justin Chénier. Théâtre, impro, radio, animation: la relève ne se destine pas nécessairement au standup.

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Une jeune humoriste sur scène. Photo: archives l-express.ca

Pour lui, le Concours LOL-Mort de rire! permet aux jeunes de «se découvrir en tant que personne», de rencontrer d’autres gens et d’apprendre à s’exprimer devant les autres.

Micheline Marchildon encourage les communautés francophones hors Québec à «aller chercher leur relève, les jeunes et les moins jeunes qui ont le gout d’être drôles, et leur donner des occasions de monter sur scène, que ce soit être animateur dans des soirées communautaires ou les embaucher pour faire des capsules humoristiques pour des organismes ou des festivals».

Autant d’opportunités pour les jeunes de faire leurs premières armes, mais aussi de faire vivre une francophonie qui leur ressemble.

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