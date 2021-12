Les Histoires d’immigration des Éditions David: toujours la qualité de vie

En janvier 2021, les Éditions David invitaient les nouveaux arrivants, les personnes issues de l’immigration et les gens de la communauté d’accueil à partager leur expérience. Cela a donné lieu à un ouvrage collectif tout simplement intitulé Histoires d’immigration.

Les fonds accordés visaient un projet régional. Le concours s’adressait aux gens de la région d’Ottawa et de l’Est ontarien.

Quarante récits ont été choisis parmi une soixantaine de textes reçus. Les auteurs et autrices sont originaires de: Algérie, Angola, Burundi, Caraïbes, Côte d’Ivoire, Égypte, France, Grande-Bretagne, Haïti, Île Maurice, Liban, Maroc, Martinique, Pays-Bas, Pologne, République démocratique du Congo, Rwanda, Syrie et Tunisie. Les gens d’accueil viennent d’Ottawa, Casselman et Cornwall.

Immigration: du choc à l’adaptation

Les thèmes abordés dans ce recueil vont du désir d’émigrer à l’adaptation dans le pays d’accueil, en passant par la préparation au départ, les chocs culturels, les rencontres inoubliables, la quête identitaire et les procédures d’immigration.

L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean signe une préface qui rappelle que l’afflux de réfugiés, de migrants et d’immigrants déstabilise encore bien des gens. Elle décrit avec une précision remarquable le contexte actuel de l’immigration au niveau mondiale.