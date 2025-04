L’histoire culturelle de 50 objets communs

Diplômée en histoire de l’art en France et en Italie, Marielle Brie de Lagerac se spécialise pour le marché de l’art chez Christie’s et à l’Hôtel Drouot.

Cette enseignante est l’autrice de recherches et d’articles spécialisés pour les institutions et le secteur privé, en France et au Japon, rédactrice de la chronique du Glossaire de la Gazette Drouot, et intervenante pour Radio France et le groupe France Télévision.