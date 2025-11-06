Hippopotames européens

Il y a bien longtemps qu’on ne croise plus des hippopotames dans les forêts d’Europe. Mais ils ont tout de même survécu à la dernière ère glaciaire plus longtemps que prévu.

On parle même de deux types d’hippopotames: Hippopotamus antiquus, une espèce aujourd’hui éteinte, vivait en Europe il y a 2 millions d’années, jusqu’à environ 400 000 ans.

Et Hippopotamus amphibius, plus petit, qui est l’espèce que l’on connaît aujourd’hui en Afrique et dont certains représentants téméraires avaient migré vers le Nord, jusqu’en Europe centrale.

Jusqu’à il y a 30 000 ans

Les paléontologues estimaient que les dernières de ces grosses bêtes étaient disparues d’Europe il y a 115 000 ans.

Or, l’analyse de 19 fossiles retrouvés dans le Sud-Ouest de l’Allemagne suggère que ces hippopotames broutaient encore dans la région il y a 30 à 47 000 ans — soit à l’époque de la dernière glaciation.