Il n’y a pas de hausse confirmée des féminicides au Canada

Pour les six premiers mois de 2021, l’OCFJR a compilé 92 meurtres de femmes et de filles au Canada, ce qui pourrait annoncer une année plus meurtrière que la moyenne des dernières années. Mais il faudra attendre la fin de 2021, voire davantage, avant d’avoir assez de données pour parler d’un « effet covid ».

Il est aussi possible que les chiffres des années 2020 et 2021 soient revus à la hausse ou à la baisse selon les conclusions de certaines enquêtes en cours (par exemple, sur les morts suspectes). C’est pourquoi l’OCFJR ne présente pas de conclusions définitives sur l’impact de la pandémie sur les féminicides.

«Il faudra vraiment sortir de la pandémie pour le mesurer», souligne la professeure de sociologie à l’Université du Nouveau-Brunswick et membre de l’OCFJR, Carmen Gill.

«Mais on peut spéculer que la pandémie a eu un impact sur les couples: tensions, pertes d’emploi, séparations… Si on est dans une situation de violence conjugale et qu’on est forcée de cohabiter 24 heures sur 24 avec son agresseur, on peut facilement imaginer l’effet négatif que cela peut avoir.»

Long déclin des meurtres

À plus long terme, la tendance est plus nette. Le professeur en criminologie de l’Université de Montréal Marc Ouimet s’intéresse plus spécifiquement aux variations de la criminalité dans le temps et dans l’espace.