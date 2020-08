Haro sur la traite des personnes en Ontario

Cette stratégie est dotée d’une enveloppe de 307 millions $ sur cinq ans et vise notamment à intervenir rapidement pour protéger les victimes et à «tenir les contrevenants responsables de leurs actes».

13 ans

Selon les données du gouvernement ontarien, plus de deux tiers des cas de traite des personnes signalés à la police au Canada se produisent en Ontario.

Par ailleurs, plus de 70% des victimes répertoriées par la police ont moins de 25 ans. L’âge moyen des victimes au moment de leur recrutement par les trafiquants est de 13 ans.

Ce sont les filles et les jeunes femmes qui sont les plus vulnérables face à la traite des personnes, surtout au sein des communautés autochtones, «bien que les garçons, les hommes et les membres du groupe LGBTQ soient ciblés eux aussi», note le gouvernement ontarien.