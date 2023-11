Haïti: stimuler l’innovation entrepreneuriale pour une économie durable (1)

Cet article présente le Pôle d’innovation du Grand Nord (PiGraN) pour le développement socio-économique en Haïti, lancé en 2013 à Génipailler, dans la commune de Milot, département du Nord d’Haïti.

C’est une création du GRAHN-Monde, mouvement international multidisciplinaire cofondé par le Dr Samuel Pierre en 2010, visant «la construction d’une société haïtienne plus égalitaire, fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun».

Services aux entreprises

Le PiGraN opère le Centre de services aux entreprises dont le rôle est d’appuyer les entreprises haïtiennes dans la gestion de leur projet en partant d’une base solide, par un accompagnement personnalisé de la création à la croissance de l’entreprise.

Cet accompagnement, procuré par une équipe d’experts chevronnés, appuie les entreprises en matière: d’informatique; de réseaux et télécommunications; comptabilité et management; d’aide au financement; de services légaux, services de marketing; transport et logistique; d’électricité et d’énergie; et du contrôle de qualité.

Formations sur mesure

Ces dernières années, le PiGraN a livré avec succès plusieurs formations sur mesure en présentiel et virtuel, notamment dédiées au ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle; aux Éducatrices et Éducateurs de la Petite Enfance du département du Nord-Est.