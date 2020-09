Guy Lucas : la grâce de l’amitié

De la gratitude, j’en ai beaucoup envers lui. Il a été solide dans un moment terrible pour moi. J’espère de tout cœur que j’ai pu lui rendre la pareille.

De Flaubert à Achille Talon

Nous n’avons jamais cessé de nous parler, plusieurs fois par semaine. Et de tout. Du sublime au ridicule et vice-versa. De Salammbô, qu’il lisait pour la première fois – je lui disais comment ce roman de Flaubert a beaucoup plus touché mon imaginaire de jeune femme que l’insipide Madame Bovary.

On parlait de Voltaire, puis on passait à San Antonio et à Achille Talon. D’ailleurs j’ai sur ma table un paquet contenant mes DVD de OSS 117, avec Jean Dujardin, et mes albums de Brétécher que je devais lui prêter.

Cancer

C’était ça Guy Lucas. Une ouverture et une curiosité immense. En août dernier, je lui ai envoyé une chronique très forte de Stéphane Laporte dans La Presse qui dénonce l’utilisation des mots et expressions belliqueuses autour du cancer. Nous en avons longuement discuté et nous étions d’accord avec le propos.

Puis, on a cessé de parler de maladie pendant quelque mois. Pour y revenir dans les derniers mois avec moins de pudeur, plus de clarté et de transparence. Il était bien là-dedans. Il n’a jamais perdu le moral, jamais perdu un sens du détachement qu’il croyait probablement nécessaire pour le confort de sa famille.