Garçon ou fille: pas toujours 50% de chances

La croyance populaire veut que pour chaque grossesse, les chances d’avoir une fille ou un garçon soient égales. Une nouvelle étude suggère que ce ne serait pas toujours le cas.

Réalisée par des chercheurs de Boston, l’étude a analysé les grossesses de 58 000 femmes qui ont eu deux enfants ou plus entre 1956 et 2015. Les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances le 18 juillet.

Familles de trois enfants

Dans les familles de deux enfants, les scientifiques ont observé qu’il est plus fréquent d’avoir des enfants de sexes différents, soit un garçon et une fille, que d’avoir deux enfants du même sexe.

Cependant, les familles de trois enfants et plus seraient plus souvent composées d’enfants du même sexe plutôt que d’un mélange de garçons et de filles.

Selon cette étude, si une mère a déjà eu trois garçons ou plus, elle aurait 6 chances sur 10 que son prochain enfant soit du même sexe. Les probabilités seraient sensiblement les mêmes pour une mère de trois filles.