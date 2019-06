Gabrielle Goulet chantera au gala country ontarien

Le gala de l’association de la musique country de l’Ontario (CMAOntario), le 16 juin, présentera pour la première fois cette année une catégorie francophone.

Sous l’impulsion de Michel Bénac, co-créateur du groupe Swing, et membre du conseil d’administration depuis l’an dernier, cette décision marque un véritable tournant pour les artistes de country francophones.

Kristine St-Pierre, Gabrielle Goulet, Les Rats d’Swompe, Reney Ray et Stef Paquette sont en lice dans cette nouvelle catégorie.

Gabrielle Goulet, lauréate du prix de la «Meilleure interprète féminine» au Gala Trille Or 2015, aura également l’honneur de monter sur scène lors de cette soirée aux côtés des plus grands de la country canadienne: Tim Hicks, Meghan Patrick, Cold Creek County, etc.

«Je m’étais déjà rendue à ce festival de country, mais c’est la première fois que j’y participe pleinement. C’est très excitant», confie la chanteuse à L’Express.