Un futur savon produit par des bactéries… pour éliminer les bactéries?

Ces molécules existent sous deux formes (A et B). Mais «la version fermée (B) devient toxique et moins efficace que l’autre (A), la version ouverte, la plus prometteuse à ce stade», pointe Charles Gauthier.

Les bactéries représenteraient donc un bon réservoir pour la conception de «savons biologiques». Il faut toutefois s’assurer de leur stabilité et de leur non-toxicité.

«Les coûts de production sont aussi à envisager pour une éventuelle poursuite de ces projets à grande échelle.»

Une élégante découverte

Les produits sont tirés de plantes, d’animaux, d’algues, de champignons ou de bactéries.

Ils présentent souvent des propriétés biologiques intéressantes, commente le titulaire de la chaire en chimie médicinale et épigénétique et professeur au département de chimie de l’UQAM, Alexandre Gagnon.