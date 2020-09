Des bactéries qui dorment pendant 100 millions d’années

Des scientifiques ont réveillé des bactéries endormies au fond de l’océan depuis pas moins de 100 millions d’années. Il pourrait s’agir d’un record — ou à tout le moins, une preuve de plus de la résistance de la vie microbienne.

Pour évaluer la tolérance des bactéries au manque d’oxygène et de nourriture, ces chercheurs spécialisés dans l’étude des profondeurs marines ont extrait une carotte de 76 m dans des sédiments marins du Pacifique.

Désert océanique

Cette région dite de gyre du Pacifique Sud, à l’est de l’Australie, est connue comme un désert océanique, qui contient peu de vie marine, donc très peu de nutriments.

La carotte contenait notamment des bactéries qui s’y étaient déposées il y a un peu plus de 100 millions d’années. Une fois en présence d’oxygène et d’une source de carbone et d’azote, ces microorganismes prisonniers des sédiments ont «repris vie».