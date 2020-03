Lavage de main: le savon est beaucoup plus efficace que le gel désinfectant

Des virus plus résistants

Il existe aussi des virus sans enveloppe appelés virus nus et des bactéries qui se protègent avec des boucliers de protéines et de sucre. Par exemple, les bactéries qui causent la méningite, la pneumonie, les infections cutanées, ainsi que les rhinovirus et les adénovirus (causes fréquentes du rhume).

Ces microbes sont généralement moins sensibles aux attaques chimiques de l’éthanol et du savon.

Lavage de mains avec de l’eau et du savon

Enlever ses bagues et autres bijoux.

Se mouiller complètement les mains.

Appliquer du savon ordinaire (1 à 3 mL). Un savon antibactérien n’est pas nécessaire.