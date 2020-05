Frontière ténue entre rêve et réalité

Le personnage fouille et trouve au fond de la valise un lunch dans un Ziploc qu’il ouvre pour enregistrer un message dans le iPad qui trône sur la nourriture. «Tu ignores où je suis maintenant; qui je suis, tu ne l’as jamais su.»

«Et si c’était réversible?» est le titre de la nouvelle suivante, rédigée comme je les aime, avec un punch final.

Le métal, ici, est celui d’une benne à ordures qui emboutit la voiture du protagoniste et impose «une fin brutale et définitive à cette jeunesse que tu auras, en définitive, si peu connue».

Plaque d’acier

Chaque nouvelle a une citation en exergue. Dans le cas de «Séjour à Providence avec Mortimer», il s’agit d’une phrase de la lettre de séparation que Lovercraft envoie à sa jeune épouse après qu’elle eut exprimé le désir d’avoir un enfant de lui: «It is only the weakest beings who give birth to the most dangerous monsters.»

Dans ce récit, le métal est une plaque d’acier qui sert de couvercle à une bouche d’égout et qu’on nomme «regard» en français. Ainsi, l’auteur peut écrire que l’accès à l’égout comporte «un droit de regard».