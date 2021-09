Balade du côté est de Frenchman’s Bay, dans le parc Alex Robertson

Avant de nous diriger vers la plage, nous avons fait un petit saut au OpenStudio Art Café (617 Liverpool Rd, ses heures courantes sont le weekend de 9h à 19h, et sur semaine de 10h à 19h). Il est ouvert à l’année, ce qui devrait ajouter au plaisir d’une balade dans ce coin en automne!

Frenchman’s Bay

Le canal de Frenchman’s Bay a été créé en 1843 pour relier le lac et la baie. On met 10 minutes à marcher de Liverpool Rd jusqu’au phare, à l’ouest. Sur les rocs bordant le belvédère, on peut voir des fossiles!

En revenant sur nos pas, on continue vers l’est sur la Waterfront Trail pour longer le parc Beachfront. Plus blonde, plus achalandée, la plage qui s’étend de ce côté sur 350 mètres comprend des toilettes, des jeux d’eau et quelques abris créant une ombre bienvenue.

À son extrémité est se présente un sentier allant vers le nord, qui traverse le grand parc Alex Robertson bordé d’un vaste étang.

Le parc Alex Robertson

Nous avons tout de suite été séduits par ce parc. Ici et là, du sentier pavé qui le sillonne (en gardant notre gauche), nous avions un point de vue charmant sur l’étang. En moins de 10 minutes, nous avons remarqué notre première sculpture de Dorsey James, discrète, élégante, se fondant dans le décor.