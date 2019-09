Francophonie canadienne hors Québec: maintien ou rattrapage?

Noyer les francophones dans la masse

«Non seulement la cible d’immigration francophone bloque les francophones dans un éternel statut minoritaire, mais en plus elle minorise encore plus les francophones dans des communautés comme Sudbury, Timmins ou North Bay. La cible actuelle en immigration au lieu de revitaliser les communautés francophones contribue à noyer les francophones dans une masse plus nombreuse d’immigrants anglophones.»

Le Nord de l’Ontario a besoin de nouveaux arrivants pour maintenir sa démographie et son économie. Les Franco-Ontariens du Nord en ont encore plus besoin de par le fait qu’ils sont plus âgés en moyenne que la population générale. Si on ne change rien à la situation actuelle, cette immigration va contribuer à l’assimilation des Franco-Ontariens au lieu de les aider.

Il est essentiel d’augmenter le nombre total de nouveaux arrivants qui vont vers le Nord, mais aussi le pourcentage de nouveaux arrivants qui ont une connaissance de la langue française.

Pour ce faire, monsieur Mercier propose de relever la cible nationale et, surtout, de l’adapter aux réalités de chaque région. Il indique que le programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord est pour cela un excellent outil puisque les communautés peuvent identifier des critères favorisant l’immigration francophone.

«On doit s’assurer que ces programmes pilotes comprennent une part de francophones, adaptée aux besoins de la communauté francophone établie localement.»