Fragile couverture vaccinale des enfants au Canada

Natasha Sarah Crowcroft explique cette chute entre 2 et 7 ans par des contraintes sociales. «Quand vous êtes en congé parental, vous avez le temps d’obtenir un rendez-vous et d’y aller. Mais pour les vaccins ultérieurs, les parents qui travaillent ont plus de difficultés.»

Lorsqu’un tout-petit ne reçoit pas ses doses de routine, elles sont souvent rattrapées au moment de son entrée à l’école. «Il peut alors être trop tard, car, entre-temps, le risque de contracter la rougeole est assez élevé», prévient l’experte.

D’une province à l’autre, des règles variables

Au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, les vaccins sont obligatoires pour rentrer à l’école, à moins que les familles n’aient une exemption pour des raisons médicales, philosophiques ou religieuses.

En Alberta ou à l’Île-du-Prince-Édouard, il n’existe au contraire aucune obligation vaccinale.

Les campagnes de vaccination ne sont pas menées de la même manière non plus. En Alberta, elles se font dans les écoles. En Ontario, les élèves se font également vacciner dans les cabinets médicaux privés et les cliniques de santé publique.