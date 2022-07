Un vaccin, ce n’est pas comme de la nourriture

Pendant le processus, les aliments sont dégradés en nutriments — vitamines, minéraux, glucides, protéines et lipides — qui sont transportés par le sang jusqu’aux cellules.

Ces nutriments fournissent aux cellules l’énergie dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement du corps, voire sa croissance, dans le cas des enfants.

Les nutriments peuvent agir sur les gènes

En plus de «nourrir» les cellules, les nutriments peuvent agir sur les gènes. Plus précisément sur des «interrupteurs» qui déterminent la quantité d’une substance qui sera fabriquée.

Par exemple, chez l’homme et la souris, les sous-produits de l’acide aminé méthionine, présent en quantité dans la viande et le poisson, agissent sur des interrupteurs géniques associés à la croissance et à la division cellulaires.

Les aliments peuvent ainsi avoir un effet sur les risques de maladie et la durée de vie.