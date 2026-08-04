Les singes, champions de géométrie

On a longtemps cru que la capacité à reconnaître des formes géométriques était unique à l’humain. Une nouvelle étude montre toutefois que les singes y arrivent aussi bien que nous.

Dans une étude publiée en juillet, des chercheurs ont démontré que les singes pouvaient comprendre des concepts abstraits comme la symétrie et distinguer des côtés parallèles ou des angles droits.

Ce sont ces habiletés qui leur permettraient de déterminer si deux formes sont identiques, même si elles sont orientées différemment ou si leur taille est modifiée.

Comparer des images

Pour arriver à ces résultats, les scientifiques ont proposé un problème de géométrie à des enfants du préscolaire, à des adultes humains et à deux espèces de singes, des macaques et des babouins.

Les participants devaient observer une image avec une forme et une taille précise, puis choisir la forme qui était identique à l’image dans un groupe en comprenant plusieurs.