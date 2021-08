France, Afrique, Canada: Florian Villaumé se réinvente régulièrement

Son amour pour le soccer l’occupe aussi passablement: il joue souvent à l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ) avec de nouveaux arrivants francophones pour les aider à s’intégrer.

Il ne quitterait la province pour rien au monde, et ce, pour trois raisons. «Tout d’abord, la communauté est soudée. C’est facile de réseauter ou d’avoir du soutien au besoin. Ensuite, le style de vie est tout simplement génial! En cinq minutes, tu es dans la nature et tu t’en prends plein les yeux. Et enfin, parce qu’il y a un avenir pour l’entrepreneuriat, ici!»

Il cite le succès d’une entreprise locale, Verafin, vendue au Nasdaq en novembre dernier pour 2,75 milliards $. «C’est une anomalie positive! Et ça montre que tu peux construire ton entreprise à partir de n’importe où. Tu n’as pas besoin d’être dans une grande ville pour réussir.»

Famille internationale

Lui et sa famille – qu’il qualifie d’«internationale» puisque sa femme est originaire du Burkina Faso et que ses enfants âgés de 8 et 20 ans ont plusieurs origines – sont heureux notamment parce qu’ils sont proches de la nature.

«Ça apporte vraiment un équilibre et de l’épanouissement. Cela étant, tu ne sais jamais d’où l’appel va venir. Alors je reste toujours à l’écoute d’autres opportunités d’impact, quand je sens que les choses s’accélèrent et peuvent être produites différemment», sourit-il.

Parmi ces «choses», il cite notamment le travail à distance, qui lui permet d’observer le succès de plusieurs jeunes entreprises qu’il soutient. «Ce qui est certain, c’est que je resterai toujours attaché à cet endroit», conclut-il.