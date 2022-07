Fierté et défis des étudiants de première génération

Comme le souligne Denis Mayer dans son étude, Christopher Gunther observe que plusieurs étudiants de première génération sont préoccupés par leurs finances. Ils ont de la pression afin d’éviter de devoir reprendre des cours.

«Les étudiants de première génération semblent réservés, mais plus curieux», trouve-t-il. «Je pense qu’ils sont conscients de l’existence d’un certain type de culture et de système et qu’ils sont curieux de savoir comment l’apprivoiser, l’expérimenter et le faire d’une manière appropriée et respectueuse.»

Effet linguistique

À l’Université Laurentienne, Denis Mayer a remarqué que «les étudiants francophones de première génération sont minoritaires et normalement assez forts dans les études au secondaire avec une tendance à vouloir foncer. Ils sont motivés.»

Son étude a montré que la variable linguistique joue sur l’engagement des étudiants de première et deuxième génération. Ceux qui sont de langue française seraient notamment mieux préparés pour les cours et participeraient plus souvent aux discussions que leurs homologues anglophones.

Denis Mayer a aussi relevé que les étudiants de première génération inscrits dans des programmes de langue française obtenaient de meilleures moyennes pour les crédits accumulés que ceux inscrits dans des programmes de langue anglaise.