Cette période des Fêtes, apprenons à voir la violence

Lui suggérer de noter tout ce qui lui arrive et de conserver toute preuve de menace, orale ou écrite, et de garder ce document dans un endroit sûr, hors du foyer.

Lui suggérer de parler de la violence dont elle est victime à son médecin et de demander que les actes de violence soient documentés et les blessures, photographiées. Ces dossiers lui seront utiles si elle décide d’engager une procédure judiciaire.

Localiser les services d’aide aux femmes aux prises avec la violence et lui en parler.

L’encourager à appeler Fem’aide, la ligne de soutien francophone au 1-877-336-2433 (ATS : 1-866-860-7082) pour recevoir de l’aide ou élaborer un plan de sécurité.

Comment intervenir en cas de danger?

Si la situation présente un danger immédiat, appeler la police au 9-1-1.

La ligne francophone de soutien Fem’aide offre du soutien et des conseils anonymes et confidentiels aux femmes aux prises avec la violence en Ontario et aux membres de leur entourage.

Et à l’avenir?

La violence faite aux femmes s’est empirée tout au long de la pandémie en raison des consignes sanitaires qui lui sont associées.

Afin de progresser, nous devons en tirer des leçons. La protection et la sécurité des femmes, des filles, des enfants et des personnes non binaires partout au monde en dépendent.

Note grammaticale : La violence conjugale touche majoritairement les femmes et est majoritairement commise par des hommes. Pour représenter cette réalité, le féminin est employé pour faire référence aux victimes et le masculin est employé pour faire référence aux agresseurs. Nous reconnaissons toutefois que des hommes peuvent être victimes et que des femmes peuvent être agresseurs.