Fermeture des clubs de strip-tease partout en Ontario

Le gouvernement de l’Ontario a ordonné la fermeture de tous les clubs de strip-tease, dans le cadre de nouvelles mesures de lutte contre une deuxième vague de CoViD-19.

De plus, les bars et restaurants ne pourront plus vendre d’alcool à partir de 23h, et la consommation sera interdite à partir de minuit.

Les restaurants, bars et boîtes de nuit devront fermer à minuit, et ne pourront ouvrir leurs portes qu’à 5h, à l’exception de ceux qui offrent des services de livraison et de commandes pour emporter.

Quand on test, on trouve

La santé publique de l’Ontario fait état de 400 nouvelles infections dépistées par jour depuis une semaine, contre une centaine au mois d’août. Jusqu’à maintenant, la deuxième vague comporte cependant beaucoup moins d’hospitalisations et de décès que celle d’avril et juin. L’augmentation du nombre de tests semble expliquer ces statistiques.

Par ailleurs, les personnes asymptomatiques ou qui n’ont pas eu de contact avec quelqu’un ayant reçu un résultat positif à la COVID-19 n’auront plus le droit de recevoir un test de dépistage en Ontario.