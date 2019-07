Faut-il être bon pour participer au tournoi de golf Gilles-Barbeau de CAH?

10e et 40e

Cette année, le tournoi – qui en est à sa 10e édition – s’inscrit dans les festivités soulignant les 40 ans de CAH et tout comme le grand cocktail qui avait lancé cet anniversaire au Novotel en novembre 2018, le repas suivant le tournoi prendra une allure de beau voyage.

Pour la 10e édition, le tournoi CAH a de plus grandes ambitions: recueillir 30 000 $ pour l’achat d’une nouvelle fourgonnette pour le transport et la sécurité des clients aînés, entre autres lors de sorties sociales et récréatives qui brisent l’isolement.

Trois moyens

Il y a trois façons de soutenir cette cause:

• en participant au Tournoi de golf Gilles-Barbeau pour CAH (CLIQUEZ ICI pour vous inscrire);

• en commanditant le tournoi de golf Gilles-Barbeau pour CAH (CLIQUEZ ICI pour commanditer);