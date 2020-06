Faits et mythes sur les désinfectants faits maison pour les mains

Si une deuxième vague de l’épidémie entraînait une nouvelle pénurie de désinfectants pour les mains, on pourrait être tenté de se tourner à nouveau vers les recettes maison qui circulent sur Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube. Est-ce une bonne idée?

Ça ne fonctionne pas avec moins de 60% d’alcool

La majorité des désinfectants pour les mains sont fabriqués à base d’alcool. Il peut s’agir d’alcool à friction ou d’alcool éthylique. Ce dernier, aussi appelé éthanol, est celui qui se trouve dans les boissons alcoolisées.

Pour être efficace et tuer la plupart des bactéries et virus, les désinfectants doivent contenir au moins 60% d’alcool, indiquent Santé Canada et l’agence américaine de contrôle des maladies (CDC). En plus faible concentration, ils ne font que réduire la croissance des germes au lieu de les tuer.

Par contre, il n’y a aucun gain à augmenter la concentration au-delà de 80%.

Un rapide calcul permet de constater que plusieurs recettes trouvées sur Internet n’atteignent pas le seuil recommandé, une fois l’alcool mélangé aux autres ingrédients.