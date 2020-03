Faire du neuf avec du vieux : toujours tendance

«La mode est un éternel recommencement…» L’adage a été vérifié en cette fin de semaine au Parc des Expositions lors de la plus grande foire du vêtement et du mobilier rétro organisée au Canada, le Toronto Vintage Clothing Show.

Des professionnels de partout

Deux fois par an, les professionnels de la fripe et des accessoires d’époque des quatre coins du Canada se donnent rendez-vous à Toronto pour présenter et vendre bijoux, sacs, vêtements, mais aussi cadres photo, commodes ou porte-manteaux d’occasion.

L’événement itinérant reviendra à Toronto les 26 et 27 septembre.

«J’ai une boutique à Perth, mais venir ici permet de me faire connaître», nous explique Judy Grummisch, propriétaire de Primetime.

Judy appartenait à ces quelques exposants qui vendaient vêtements et ameublements d’époque. «J’ai commencé par les meubles, puis en voyant l’engouement qu’il y a eu autour des vêtements vintages, j’ai décidé de me lancer.»

Porte-monnaie en main, il est clair que les visiteurs ne s’étaient pas déplacés seulement pour une promenade familiale. La foire offrait une expérience d’achat innovante dans une atmosphère éclectique.