Facebook comme la cigarette: les démocraties à la croisée des chemins

Comme l’a dit Frances Haugen ce mardi 5 octobre 2021 devant un sous-comité du Sénat américain sur la protection du consommateur et du commerce, il arrive un moment où l’innovation et la créativité de l’être humain doit être examinée et canalisée.

Prendre du recul

Pratiquement 18 ans après la création de Facebook, en février 2004, l’heure est venue pour nos sociétés de prendre du recul et de se pencher sur cet outil technologique numérique… À l’image de ce qui est arrivé avec l’automobile, voire avec la télévision et l’imprimerie.

Les autorités publiques doivent prendre très au sérieux l’impact aussi profond qu’insidieux des médias sociaux. Sur la personne à l’échelle micro. Mais aussi à l’échelle macro sur la collectivité et la vie démocratique.

Merci Frances Haugen de nous faire entrer dans le monde des médias sociaux 2.0. Du moins, espérons-le.