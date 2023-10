Éviter le gaspillage des citrouilles après l’Halloween

Si le 31 octobre la citrouille est mise en vedette pour ses attributs de lanterne, le 1er novembre, elle rejoint le club des oubliés dans le compost ou les ordures. Pourtant, cette courge orangée possède bien des valeurs nutritives.

Après les festivités, si «la citrouille n’est pas abimée, ça peut se conserver dans un endroit frais et sec, la chambre froide, jusqu’à six mois», déclare Clémence Desjardins, nutritionniste et étudiante au doctorat en sciences pharmaceutiques à l’Université Laval, à Québec.

La citrouille peut «être utilisée de tellement de façons, autant en soupe, qu’en tarte, pour faire des potages», ajoute Marie-José Mastromonaco, directrice des opérations à Deuxième Récolte, un organisme luttant contre le gaspillage et la faim au Canada.

Un délice culinaire

Il est possible de consommer les citrouilles en les faisant rôtir avec d’autres légumes, dans le four, en muffins, en biscuits ou en les ajoutant à d’autres plats, indique Clémence Desjardins. Comme une purée de pommes de terre.

Pour les graines de citrouille, nul besoin de les jeter. Elles peuvent accompagner différentes recettes. Il suffit de prendre un bol d’eau pour défaire les filaments, assécher avec un linge à vaisselle, puis mettre de l’huile dessus et les assaisonnements de notre choix, et enfin les mettre au four sur une plaque à cuisson et veiller toutes les cinq minutes à remuer pour ne pas les brûler, détaille la nutritionniste.