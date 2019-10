Trucs et astuces pour passer une fête d’Halloween écoresponsable

Les décorations, les emballages des bonbons et même les costumes se retrouvent la plupart du temps dans notre bac de recyclage après l’Halloween.

Fête des morts et de l’épouvante pour les petits et les grands, l’Halloween peut aussi faire frémir ses participants plus écoresponsables. Voici quelques trucs et astuces pour passer une Halloween plus verte et éviter de faire le saut lorsque vient le temps de ramasser vos déchets!

Un des conseils les plus judicieux pour tenter de devenir plus écoresponsable est de s’y prendre à l’avance.

«Beaucoup d’entre nous font leurs achats d’Halloween à la dernière minute», commente le coordonnateur du Programme Zero Waste Yukon, Ira Webb. «En prenant plus notre temps, on évite d’acheter des produits qui vont se retrouver à la poubelle après une seule utilisation», souligne-t-il.

Créer et recycler au lieu d’acheter

Ce temps peut être investi dans la confection de son costume, par exemple. «À la place de courir s’acheter un déguisement de moindre qualité, allez dans une friperie et transformez des pièces de vêtement en costume», explique M. Webb.