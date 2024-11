Eugénisme et nazisme font chanceler notre foi en l’humanité

Le terme Lebensborn est un néologisme formé à partir de Leben (vie) et Born (fontaine), en allemand ancien. Gérées par les SS, ces Fontaines de vie visaient à accélérer la création et le développement d’une race ayrenne parfaitement pure et dominante.

Montréal 2013

Les chapitres alternent entre les années 1943, 1944 et 1957 en Europe, d’une part, et l’année 2013 à Montréal, d’autre part.

La romancière décrit avec force détails l’enfance et l’adolescence de la Danoise qui refuse d’apprendre l’allemand, mais qui s’initie au français. En 2013, ce sont les révélations de la septuagénaire Annaliese qui agissent comme un page turner.

Annie Lavoie peint le rigoureux processus de sélection aryenne auquel Annaliese est soumise, puis son adoption par une famille de Strasbourg, ensuite son installation à Paris et, enfin, la recherche de sa famille naturelle au Danemark.

Blonds aux yeux bleus

Le roman rappelle que le régime d’Hitler valorisait les blonds aux yeux bleus, comme Annaliese, et que la Scandinavie en était peuplée.