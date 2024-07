Étudier les vraies particules émises par les avions

Pendant que des millions de personnes s’inquiètent de produits chimiques inexistants évacués par les avions (les prétendus «chemtrails»), d’authentiques polluants bel et bien évacués par les avions restent peu étudiés, en dépit du fait qu’ils menacent la santé de millions de personnes.

Selon une étude parue le 25 juin, plus de 50 millions de personnes vivant à moins de 20 kilomètres des aéroports les plus actifs d’Europe seraient affectées par les émissions de particules ultrafines.

L’étude a été commandée par l’organisme environnemental européen Transport & Environment, qui milite depuis 30 ans pour des transports plus propres.

Plusieurs maladies

Et cette conclusion n’est pas entièrement inédite: ces dernières années, d’autres études ont suggéré que ces particules pouvaient augmenter le risque de maladies respiratoires et cardiaques, de diabète et de problèmes chez les femmes enceintes.

L’Organisation mondiale de la santé reconnaît l’existence d’un tel impact, aussi difficile à mesurer soit-il.