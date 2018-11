Êtes-vous chien ou chat?

Michèle Villegas-Kerlinger

30 novembre 2018

Chaque année, à l’approche de Noël, il y a des gens qui considèrent l’achat d’un chien ou d’un chat. Ce n’est pas, bien sûr, une décision à prendre à la légère.

Certaines personnes préfèrent les chats et d’autres, le chien.

Une étude fascinante sur le thème a été publiée en 2017 par Marina Chaillaud pour l’université de Toulouse. Intitulée La personnalité des propriétaires de chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie (NAC): Contribution à partir d’une enquête psychosociale, cette thèse explique, dans un premier temps, la relation homme-animal et la psychologie de la personnalité.

La seconde partie de l’ouvrage dévoile les résultats d’une enquête menée auprès de 1 192 propriétaires d’animaux de compagnie.

Sensible aux émotions négatives



Selon l’étude de Mme Chaillaud, les propriétaires de chien seraient moins sensibles aux émotions négatives, plus consciencieux, extrovertis, mais moins ouverts.

Quant aux propriétaires de chat, ils seraient plus sensibles aux émotions négatives, moins consciencieux, introvertis, mais plus ouverts.

Nature plus créative

Une autre enquête, menée en 2010 par l’université du Texas auprès de 4 500 personnes, est arrivée au même constat.

Selon cette deuxième étude, les propriétaires de chien sont plus sociables alors que ceux qui possèdent un chat ont une nature plus créative, philosophique et non conventionnelle. Ces derniers auraient tendance toutefois à développer des névroses.

Expansif et joyeux

Une troisième étude a été réalisée en 2014 par Denise Guastello, professeure en psychologie à L’Université Carroll dans le Wisconsin. Pas moins de 200 000 participants ont été sondés dans le cadre de l’enquête.

Les résultats? En plus d’être plus amical, le propriétaire de chien est plus expansif et joyeux.

Les propriétaires de chats, eux, seraient plus indépendants à l’égal de leur animal de compagnie préféré. Plus attirés par des activités solitaires, ils ont, en général, un niveau d’éducation plus élevé et leur sens de l’humour serait subtil et sarcastique.

Deux tests sur les chiens et les chats

Que vous ayez l’intention ou non d’acheter un animal de compagnie d’ici Noël, vous pouvez passer les deux petits tests que je vous propose ce mois-ci.

Le premier vous montrera si vous êtes plus chien ou chat alors que le deuxième testera vos connaissances linguistiques en la matière.

Suit une liste de 100 locutions où les mots «chien» et «chat» ont été enlevés. Sauriez-vous choisir le bon terme?

La liste n’est nullement exhaustive et, bien que quelques expressions sautent aux yeux, d’autres sont, par contre, un peu moins évidentes…

1. À bon … bon rat

2. À mauvais …, mauvais rat 52. Froid de …

3. Acheter … en poche 53. Garder (réserver) à quelqu’un un … de sa …

4. Aller comme un … maigre 54. Il ne faut pas acheter … en poche

5. Amoureuse comme une … 55. Il ne faut pas réveiller le … qui dort

6. Appeler un … un … 56. Il n’y a pas de quoi fouetter un …

7. Arriver comme un … dans un jeu de quilles 57. Il n’y a pas un …

8. Aux vilains matous les belles … 58. Jeter le … aux jambes de quelqu’un

9. Avoir des yeux de … 59. Jouer à … perché

10. Avoir d’autres … à fouetter 60. Jouer au … et à la souris

11. Avoir du … 61. La nuit tous les … sont gris

12. Avoir du crédit comme un … à la boucherie 62. Lâcher les …

13. Avoir l’air d’un … battu 63. Laisser aller le … au fromage

14. Avoir trop de … à courir 64. Le … a reçu un ordre et il l’a transmis à sa queue

15. Avoir un … dans la gorge 65. Le … aime manger le poisson, mais pas le pêcher

16. Avoir une vie de … 66. Les … ne font pas des …

17. Bon … chasse de race 67. Les … aboient, la caravane passe

18. Caressant (câlin, enjôleur) comme un … 68. Leurs … ne chassent pas ensemble

19. C’est de la bouillie pour les … 69. Mal de …

20. C’est du pipi de … 70. Mauvais …

21. Ce n’est pas fait pour les … 71. Mourir comme un …

22. Ce n’est pas la queue qui remue le … 72. Nager comme un … de plomb

23. … échaudé craint l’eau froide 73. Ne pas attacher son … avec des saucisses

24. … timide fait souris effrontée 74. Ne pas donner sa part aux …

25. … couchant 75. Ne pas être bon à jeter aux …

26. … de garde 76. Ne pas valoir les quatre fers d’un …

27. … qui aboie ne mord pas 77. N’être pas fait pour les …

28. … de vie 78. Nom d’un …!

29. … écrasés 79. On ne saurait retenir le … quand il a goûté à la crème

30. Comme un … qui se mord la queue 80. Passer (courir) comme un … sur la braise

31. Comme un … 81. Payer en … et en rats

32. Comme un … dans un jeu de quilles 82. Propre comme une écuelle à …

33. Comme un jeune … 83. Quand le … n’est pas là les souris dansent

34. Coup de … 84. Quel … de

35. Coûter le lard du … 85. Qui étrangle le …?

36. Curieux comme un … 86. Qui m’aime aime mon …

37. Des … ne font pas des … 87. Qui veut noyer son … l’accuse de la rage

38. Dès que les … seront chaussés 88. Retomber comme un … sur ses pattes

39. Donner sa langue au …

40. Donner sa part au …

41. Dormir en … de fusil

42. Écrire comme un …

43. Emporter le …

44. Entre … et loup

45. Être (s’entendre) comme … et …

46. Être comme le … du jardinier

47. Être d’une humeur de …

48. Être fait comme un … fou

49. Être gourmand comme un(e) …

89. Rompre les …

90. Se regarder en … de faïence

91. Si les … gardent les chèvres, qui attrapera les souris ?

92. Traîner comme un … errant

93. Traiter comme un …

94. Un … regarde bien un évêque

95. Un … vivant vaut mieux qu’un lion mort

96. Un oiseau pour le …

97. Un temps de …

98. Une … n’y trouverait pas ses petits

99. Une mine de … fâché

100. Une vie de …

Solution : Chien (nos 7, 11 à 13, 17, 21, 22, 25 à 29, 31 à 34, 41, 44, 46 à 48, 50, 52, 53, 62, 67 à 78, 84, 86, 87, 89, 90, 92 à 95, 97)

Chien et/ou chat (nos 10, 23, 37, 45, 66, 100)

Chat (les autres)