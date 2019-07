Espace commercial à louer à Toronto avec la librairie francophone pour enfants

À louer dès maintenant: espace commercial à partager avec la librairie Children’s French Book Corner dans le quartier Upper Beaches (Gerrard et Main).

La librairie est située dans la partie avant de l’espace. L’espace à louer est la partie arrière.

500 pieds carrés bien finis: carrelage dans le hall d’entrée et parquet en acajou dans les salles de réunion et bureaux. Idéal pour des professionnels: avocats, comptables, chiros, masseurs, etc. Excellente accessibilité pour les personnes handicapées, avec toilettes.

Espace ouvert de 220 pieds carrés + bureau de 80 pieds carrés + salles de réunion ou d’atelier de 200 pieds carrés.