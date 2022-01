L’éruption des Tonga fait vibrer l’atmosphère: «quelque chose d’unique»

L’éruption volcanique des îles Tonga, le 15 janvier, n’a pas seulement créé des vagues sur l’océan qui ont été ressenties sur toutes les rives du Pacifique. Elle a créé des «vagues» dans l’atmosphère, ou plutôt des ondes, qui ont été observées tout autour de la planète.

Et de telles ondes, appelées «ondes de gravité», sont inhabituelles à cette échelle, ont commenté plusieurs observateurs cette semaine.

Jamais vu une telle éruption

Les données satellites montrent en effet quelque chose «d’unique», que «nous n’avions jamais vu auparavant», déclare dans un reportage de la revue Nature l’expert allemand Lars Hoffmann.

Les images du satellite américain Aqua, prises dans les heures suivant l’éruption du volcan Hunga Tonga–Hunga Haʻapai, montrent plus exactement des dizaines de cercles concentriques, chacun étant une onde qui se déplace à grande vitesse dans l’atmosphère.

Elles ont atteint plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude (et peut-être plus) et ont probablement fait le tour du monde plusieurs fois.