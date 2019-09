Volcans: des répercussions sur le climat longtemps après les éruptions

Pluies acides

Le Pr Pausata soupçonne toutefois que la précédente éruption du volcan islandais Laki (Lakagígar) en 1783 aurait eu des conséquences plus notables. Cet événement a duré huit mois et libéré plus de 14 km3 de lave basaltique — soit plus du triple de ce que le volcan le plus actif de la Terre, le Kilauea, à Hawaii, expulse depuis 1983.

Cette série d’éruptions, ainsi que les tonnes de dioxyde de soufre libérées, auraient provoqué des pluies acides, la disparition de multiples formes de vie et même une famine au sein de la population islandaise, en plus de refroidir le climat de la planète pendant les années suivantes.

Les chercheurs ont essayé, mais en vain, d’établir un lien entre le volcanisme et El Niño, le courant chaud des eaux de surface du Pacifique sud qui réapparaît à intervalles irréguliers.

Le lien serait plus fort avec La Niña, autre phénomène climatique provoqué, lui, par un refroidissement des eaux de surface, qui aurait pour effet de tempérer l’activité des cyclones.

Des recherches à suivre

«Cet article montre que les déplacements nord-sud des précipitations tropicales sont la principale façon dont les éruptions volcaniques affectent les cycles tropicaux», résume le professeur associé du Département des sciences atmosphériques et océaniques de l’Université McGill, Timothy Merlis.

«Une question importante pour les recherches futures sera d’identifier ces signaux volcaniques dans les observations des cyclones tropicaux en dehors de l’Atlantique», ajoute-t-il.