Entente internationale secrète autour des ordinateurs quantiques

Pourquoi viser les ordinateurs quantiques?

Mais pourquoi viser plus particulièrement les ordinateurs quantiques avec une puissance supérieure à 34 qubits?

Les gouvernements contactés par le New Scientist ont refusé de révéler les arguments scientifiques derrière ces décisions, ou même si de tels arguments existent. En effet, dans le cadre de l’arrangement de Wassenaar, toutes les délibérations sont confidentielles.

En entrevue pour le New Scientist, un expert des ordinateurs quantiques suggère que les paramètres choisis pourraient être en lien avec le seuil de puissance à partir duquel il n’est plus possible de simuler un ordinateur quantique sur un ordinateur traditionnel.

Cependant, pour l’instant, même les ordinateurs quantiques les plus avancés ne sont pas encore en mesure de décoder les techniques actuelles de cryptage.