Entente de mobilité entre l’Université de l’Ontario français et l’Université catholique de Louvain

La Grand-Place du campus de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, dans le Sud de la Belgique. Photo: UCLouvain
Publié 13/12/2025 par l-express.ca

L’Université de l’Ontario français (UOF) et l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) viennent de signer un protocole d’échange Erasmus+ visant à développer la mobilité étudiante et professorale entre Toronto et Louvain-la-Neuve.

L’initiative est présentée comme une rencontre entre la tradition et la modernité, autour de la culture, de la communication, des littératies numériques et de la recherche en éducation.

L’entrée de l’Université de l’Ontario français, au 9 rue Lower Jarvis à Toronto. Photo: UOF

L’UOF a été fondée il y a sept ans et propose des programmes axés sur l’enseignement, la gestion, les communications, la psychologie, la justice sociale et l’écologie.

L’UCLouvain, pionnière d’un modèle de ville-campus, célèbre ses 600 ans cette année. C’est la plus grande université francophone de Belgique, regroupant 20 facultés sur sept campus, et offrant une large palette de programmes.

Thibault Philippette.

«Nous avons entamé nos premières discussions en 2024, lors d’une visite des représentants de l’UOF à Louvain-la-Neuve», explique Thibault Philippette, professeur à l’École de communication de l’UCLouvain. «En 2025, j’ai eu la chance de leur rendre visite à Toronto et de rencontrer leurs équipes et étudiants.»

«Nos communautés partagent les mêmes valeurs de culture, d’éducation, d’inclusion et de citoyenneté numérique. Je me réjouis non seulement de la mobilité que cela offrira à nos étudiants, mais aussi de toutes les collaborations à venir, car il est certain que ce partenariat ne fait que commencer.»

Hela Zahar.

Pour Hela Zahar, professeure au pôle d’études et de recherche en Cultures numériques de l’UOF, «cette entente représente bien plus qu’un partenariat académique».

«En unissant nos expertises, nous créons des espaces de formation et de recherche où la francophonie s’affirme, s’ancre et s’invente dans le dialogue entre territoires, générations et pratiques.»

Les deux institutions affirment leur engagement à faire vivre la francophonie dans des contextes linguistiques et culturels variés.

