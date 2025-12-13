Entente de mobilité entre l’Université de l’Ontario français et l’Université catholique de Louvain

L’Université de l’Ontario français (UOF) et l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) viennent de signer un protocole d’échange Erasmus+ visant à développer la mobilité étudiante et professorale entre Toronto et Louvain-la-Neuve.

L’initiative est présentée comme une rencontre entre la tradition et la modernité, autour de la culture, de la communication, des littératies numériques et de la recherche en éducation.

L’UOF a été fondée il y a sept ans et propose des programmes axés sur l’enseignement, la gestion, les communications, la psychologie, la justice sociale et l’écologie.

L’UCLouvain, pionnière d’un modèle de ville-campus, célèbre ses 600 ans cette année. C’est la plus grande université francophone de Belgique, regroupant 20 facultés sur sept campus, et offrant une large palette de programmes.

«Nous avons entamé nos premières discussions en 2024, lors d’une visite des représentants de l’UOF à Louvain-la-Neuve», explique Thibault Philippette, professeur à l’École de communication de l’UCLouvain. «En 2025, j’ai eu la chance de leur rendre visite à Toronto et de rencontrer leurs équipes et étudiants.»