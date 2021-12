Enseigner le français à un élu anglophone: «ça part du désir»

L’étape suivante, cruciale dans ce processus, est de s’adapter aux besoins du député.

«Notre approche, c’est de l’appuyer. Ce n’est pas un cours de français, à proprement parler, et il faut vraiment faire la différence. On n’a pas une approche structurelle. L’idée, c’est de répondre à son besoin ponctuel, de l’aider dans ses différentes déclarations, discours, et dans le message qu’il veut apporter à la communauté francophone.»

Surtout pour la compréhension

Dans le cas d’Eric Duncan, cela s’est traduit en rencontres hebdomadaires. Afin de lui offrir un appui en communication orale et rhétorique. Pas dans la traduction littérale des messages. «Toute est dans l’intention, dans la compréhension, et comment il veut s’adresser à la communauté francophone.»

Et on le constate désormais en Chambre, lorsque le député s’exprime en français. Eric Duncan ne lit pas ses notes, il s’exprime de façon ponctuelle.

Dans la région de Glengarry-Prescott-Russell, près de 60% de la population est francophone. À Cornwall, on compte plus de 22% des résidents dont la langue maternelle est le français. Dans le coin de Stormont, 26% est francophone, et dans la région de Dundas, ce pourcentage se situe environ à 7%.