Enquête fictive sur un vol réel

La photo volée aux enchères

Rémi, Jeanne, Mryia et James se brassent les méninges pour déterminer un possible suspect. Ils soupçonnent tour à tour le journaliste de la CBC, un employé de l’hôtel et un membre de la famille Karsh. Et si le fantôme de Melville Hays, qui hante le château, avait quelque chose à y voir…?

On sait maintenant que l’avocat italien Nicola Cassinelli, amateur d’art moderne, a acheté le portrait lors d’une vente aux enchères de la maison Sotheby’s au printemps 2022, sans se douter qu’il avait été volé. Le portrait est de retour au Château Laurier où on peut l’admirer depuis le 18 novembre.

Le Service de police d’Ottawa a révélé, en septembre dernier, l’identité de la personne ayant dérobé le portrait. Il s’agit de l’Ontarien Jeffrey Iain James Wood, 44 ans, inculpé de six infractions, dont vol, possession et trafic de biens criminellement obtenus. Il va comparaître à Ottawa en mars 2025.