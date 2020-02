Enlever des verrues avec du duct tape

De la même façon, une troisième étude en 2007 a testé le duct tape contre des coussinets-contrôle de type Moleskin chez 80 adultes immunocompromis. Cette fois, c’est l’égalité.

Argent ou transparent?

Le type d’adhésif utilisé semble important. L’étude de 2002 avait testé le ruban à conduits standard de couleur argent, mais les autres études ont plutôt utilisé du ruban à conduits transparent.

Or, le ruban à conduits argent utilise un adhésif à base de caoutchouc, plus collant que l’acrylique qui est utilisé dans l’adhésif du ruban transparent, ainsi que dans les enlève-cors et les coussinets Moleskin.

Étant donné que les chercheurs ne savent pas par quel mécanisme le ruban pourrait potentiellement aider à faire disparaître les verrues (une hypothèse propose que la peau sous le ruban se brise, ce qui stimulerait une réponse immunitaire), on ne peut écarter l’idée que le type d’adhésif, ou l’adhérence elle-même aient un rôle à jouer.

Colle + ruban

Reste la quatrième étude, du dermatologue saoudien Mohammed Al-Dhubaibi. En 2016, au lieu de n’utiliser que du ruban à conduits, il a préalablement recouvert la verrue de Super Glue (une méthode qui a même été brevetée!).