«L’enfer, c’est les autres» a un nom: l’anxiété sociale

Il n’est pas rare que dans une situation très anxiogène, comme une pandémie ou une rupture amoureuse, les symptômes s’amplifient.

Détentrice d’une maîtrise en psychologie, Audrey Kodye travaille avec les professionnels et les membres des communautés autochtones, noires et de couleur qui souffrent de cette phobie.

Véritable détresse psychologique

L’évitement complet des expositions sociales est un signal. Cependant, pour cacher leur anxiété, la plupart optent pour des stratégies plus subtiles, comme «poser des questions aux autres afin d’éviter de parler de soi».

Plus qu’un désintérêt pour les activités sociales, il s’agit d’une véritable détresse psychologique.

«Les troubles anxieux, ainsi que d’autres troubles de santé mentale, sont associés à des problèmes de dépendance à l’alcool et au suicide.» Ces personnes aspirent également à «s’épanouir et d’avancer professionnellement et de nouer des relations authentiques et profondes».