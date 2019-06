Entre inspirations jazz, tonalités pop et arrangements électros: Immersion, le dixième album de la Sud-Coréenne francophone Youn Sun Nah ouvre de nouveaux horizons. La chanteuse se produira au Toronto Centre For The Arts (5040 rue Yonge) le samedi 29 juin à 20h.

Un album éclectique

Ce dixième album studio explore des aspects musicaux alors inconnus chez elle. «Je voulais un son différent, partir sur un album acoustique et électro à la fois», affirme Youn Sun Nah. Le but: s’engager dans une nouvelle direction, vivre et faire vivre une expérience inédite à son auditoire.

Le jazz par hasard

Baignée depuis son enfance dans la musique, avec un père chef de chœur et une mère dans la comédie musicale, en Corée du Sud, Youn Sun Nah s’est d’abord orientée vers la littérature.

En effet, voir ses parents travailler dur en tant que pionniers de la musique occidentale en Corée l’a quelque peu effrayée. Quelques années plus tard, elle se tourne finalement vers le chant. «C’était peut-être mon destin au final!», plaisante-t-elle.

Le jazz est donc venu à elle, inopinément. «Un ami m’a dit: fais du jazz, ainsi tu pourras tout chanter!»