Éloignement physique: choléra, sida, CoViD-19…

Le même jour, j’ai vu plusieurs jeunes filles assises collées serrées sur le grand cercle métallique d’une fontaine publique fermée. «Nous sommes des colocs», l’une d’elles a répondu très cavalièrement, lorsque je leur ai (poliment) rappelé les mesures d’éloignement physique et que des comportements comme le leur allaient entraîner la fermeture complète de ce parc. (« Colocs » certes, mais il faudrait au moins donner l’exemple?)

Ce mercredi 1er avril, j’ai vu quatre jeunes, hommes et femmes, jongler avec un petit ballon en plastique, se passant et repassant l’objet, qui rebondissait sur leur torse, leurs épaules, à proximité de leur visage.

Et si c’était le VIH, le virus du sida, qui se transmet par contact direct avec le sang et le sperme, les gens auraient-ils ainsi des rapports sexuels non protégés (voir même, en public)? Des colocataires feraient-elles des «partouzes» à quatre sans précautions ?

Et si c’était le choléra, une bactérie en fait, qui se transmet par l’eau, une mère de famille donnerait-elle un verre d’eau possiblement contaminée à sa fille?