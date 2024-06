Élections législatives: infos pratiques pour les Français de l’Ontario

Le tonnerre après la foudre: le président français Emmanuel Macron a dissous l’Assemblée nationale et déclenché des élections législatives à la fin juin et début juillet (deux tours) après le recul de son parti libéral et la montée du Rassemblement national anti-immigration de Marine Le Pen et Jordan Bardella aux élections européennes du 9 juin.

La diaspora française un peu partout dans le monde est représentée par une douzaine de députés, dont un pour la circonscription couvrant le Canada et les États-Unis.

Ce député des Français de l’étranger chez nous était le macroniste Christopher Weissberg, qui est restaurateur à Saranac Lake, dans l’état de New York. En 2022, il a remplacé l’élu de 2017 Roland Lescure, quand ce dernier a été nommé ministre.

Vote en personne, par internet ou par procuration

En Ontario, les Français dûment inscrits à leur consulat voteront en personne un jour avant ceux de l’Hexagone, soit le samedi 29 juin au premier tour, et le samedi 6 juillet au deuxième tour.

Ils peuvent aussi voter par internet du mardi 25 au jeudi 27 juin pour le premier tour. Les dates d’ouverture du vote par internet pour le second tour seront confirmées prochainement. Les Français qui optent pour le vote par Internet sont invités à mettre à jour leurs coordonnées sur le site service-public.fr.