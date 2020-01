Vers une France «réconciliée et attractive», selon le député Roland Lescure

La France d’aujourd’hui est très fracturée… parce que le pays change et entre dans une nouvelle ère. C’est ce qu’a expliqué à une vingtaine de gens d’affaires torontois le député des Français de l’Amérique du Nord à l’Assemblée nationale française, Roland Lescure, ce mercredi 29 janvier.

Ex-vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec élu en 2017 sous la bannière du parti du président Emmanuel Macron, La République en marche (LREM), M. Lescure a prédit une «nouvelle» France bientôt «réconciliée et attractive» pour les investissements, grâce à «une nouvelle vision du capitalisme».

Tenir face aux conflits sociaux

Malgré les tensions sociales, la dynamique politique et économique se poursuit, a-t-il dit aux côtés du consul général de France à Toronto, Tudor Alexis. «Il est essentiel d’expliquer que la France change, et il faut convaincre les directeurs d’entreprises et investisseurs canadiens.»

Pourtant, l’Hexagone semble dans une impasse tant les confits se succèdent, et cette situation n’a pas manqué d’intriguer les participants à la rencontre.

«Allez-vous tenir sur la réforme des retraites?», demande un chef d’entreprise ontarienne. Roland Lescure l’affirme: «Nous avons tenu sur la réforme de la SNCF, nous avons tenu face aux Gilets jaunes, nous tiendrons cette fois aussi.»